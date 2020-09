‘Tudo vai bem quando termina bem’

Please enter banners and links.

O PDT maringaense divulgou nota nesta tarde confirmando que o presidente da comissão provisória, Ricardo Dias Silva, reconsiderou a decisão sobre a candidatura da professora Ana Lúcia Rodrigues, que agora está confirmada como candidata a vereadora pelo partido.

“Ana reconheceu todo o processo legal da convenção do partido e o compromisso do presidente com a pauta das mulheres pedetistas. A decisão fortalece o bom trabalho que vem sendo feito pela executiva local, a chapa de vereadores/as e o movimento “Mais Mulheres no Poder – Maringá”, apoiado por ambos e do qual a professora é uma das principais protagonistas”, diz a nota. Enfim, corrigiu-se uma injustiça.