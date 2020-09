Túnel do Tempo

Please enter banners and links.

Publicidade da extinta rádio Cidade FM, do empresário maringaense Adélcio Schiavone, publicada no jornal O Diário no final da década de 80, desenvolvida pela agência Poppi & Borges.

Atualmente a frequência 97,9 está sob o comando do grupo Maringá de Comunicação, como afiliada da rede Mix.

A emissora mantida com a razão social Rádio Cidade Canção FM Ltda, teve vários embates de audiência com a concorrente Maringá FM, principalmente na década de 80.Eram as principais e únicas rádios da região noroeste do estado, formaram juntas diversos profissionais com excelentes histórias da comunicação regional.