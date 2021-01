Uma raridade do arquivo pessoal do radialista Marco Correa (Marquinhos), é o destaque de hoje na seção Túnel do Tempo do site Manchete .

Em dezembro de 1984, funcionários da rádio Maringá FM, se reuniram no restaurante Cantinho da Costela para uma confraternização de fim de ano. Na foto estão, Marcio Rocha, Paulo Amaral (Polila), Eduardo Gonçalves da Silva, Lindolfo Jr, Dina Dolis , Marquinhos, Carlos Martins, Adalto Silva e José Liali (Pipo).