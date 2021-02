Túnel do Tempo

Há exatos nove anos, o registro de encontro dos amigos de Amarildo Torres, para uma simbólica despedida;

Parte dos amigos do jornalista Amarildo Torres que se reuniu na última quarta-feira nas dependências do Out Maringá, onde a turma foi levar um abraço para Amarildo que deixa a assessoria da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Maringá, para retornar a assessorar o Deputado Federal Odílio Balbinotti.

Amarildo destacou o companheirismo de todos da SASC e se emocionou com a despedida, mas fortaleceu o compromisso de ajudar no que for necessário na campanha de vereador do atual secretário Ulisses Maia.