Túnel do Tempo

Nos tempos de estudante do curso de direito dos anos 80, atualmente professor Alaércio Cardoso, relembra na foto; Manoel Norberto Franco (in memoriam), Vicente de Paulo Russo e a Rose Mirian Pelacani. O local é o Chaplin’s Bar, que ficava na esquina das ruas Herval e Néo Alves Martins, Centro de Maringá.

No local atualmente funciona uma farmácia, mas na época era o bar da moda da Cidade-Canção. Todos estudavam Direito na UEM, que era o único de Maringá. “A Rose cantava no Chaplins de vez em quando e a gente ia lá beber e ver a colega cantar “Papel Machê”, dentre outras. Idade deixa as pessoas saudosistas. Relembrar o passado feliz porque o presente está triste“, completou o saudosista Alaercio.