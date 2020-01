Turismo de verão no Brasil movimenta cachoeiras, ilhas, rios e cânions

Da Cachoeira da Fumaça, na Bahia, ao arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, não faltam opções para a estação mais quente do ano. Turismo de verão no Brasil movimenta cachoeiras, ilhas, rios e canions

Verão é tempo de férias e o Brasil guarda muitas riquezas debaixo d’água que movimentam o turismo na estação mais quente do ano.

De cachoeiras aos rios, passando por cânions e ilhas, não faltam opções. Como a Cachoeira da Fumaça, na Bahia, uma das mais altas quedas d’água da América do Sul, ou Fernando de Noronha, em Pernambuco.

Vai viajar? Veja roteiros na página do Descubra o Brasil

Verão é tempo de descansar e descobrir o rio Tapajós, que nasce no Mato Grosso, banha parte do estado do Pará e desagua no rio Amazonas, ou o Cânions do Xingó, em Canindé de São Francisco, no Sergipe.

Delta do Parnaíba oferece espetáculo de guarás, dunas e igarapés para amantes da natureza

Jericoacoara: da Lagoa do Paraíso ao Mangue Seco, vila oferece relaxamento e aventura

Gramado: turista pode esquiar na neve, desbravar mundo em miniatura e curtir noite em bar

Canela: parques envolvem turista com magia, natureza e aventura

Lençóis Maranhenses: por Barreirinhas, deserto brasileiro guarda lagoas em meio ao areal

Lençóis Maranhenses: em Santo Amaro, aventura e lagoas de águas transparentes

Em Gramado e Canela, turismo natalino tem Papai Noel no rapel e desfile gratuito na rua

