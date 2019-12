Turistas que lotam Copacabana curtem ensaios dos artistas que vão se apresentar no réveillon

As passagens de som atraíram algumas pessoas para bem pertinho do palco. Durante a tarde, foi possível assistir a apresentação da bateria campeã da Estação Primeira de Mangueira. Copacabana deve receber quase três milhões de pessoas no Réveillon

Turistas lotaram Copacabana na véspera da festa da virada mais famosa do país. O principal ponto de concentração foi o palco principal, na frente do hotel Copacabana Palace. A ideia era aproveitar o ‘esquenta’ dos shows que acontecem amanhã antes e depois da queima de fogos de 14 minutos.

As passagens de som atraíram algumas pessoas para bem pertinho do palco. Durante a tarde, foi possível assistir a apresentação da bateria campeã da Estação Primeira de Mangueira.

Também fez sucesso o violinista Allyrio Mello, uma das atrações da virada desta terça-feira (31). Ele contou que ficou empolgado com a reação das pessoas durante a passagem de som.

Turistas de vários pontos do mundo

Muitos turistas estão no Rio pela primeira vez e não queriam perder nada, como a moradora de Manaus que só conhecia a festa pela televisão.

O RJ2 mostrou que turistas de diversas pontos do mundo estão reunidos no mesmo local com o mesmo desejo de assistir uma festa linda. Um turista da Finlândia revelou que fugiu do frio congelante para dançar na festa carioca,

A Riotur, empresa de turismo da cidade, estima que 1 milhão e 700 mil turistas venham ao Rio para o réveillon. Até esta terça, três navios chegarão ao Rio, com 10 mil turistas do Canadá, Europa, Estados Unidos, Uruguai e Argentina.

A temporada está sendo considerada a de maior número de navios de cruzeiro internacionais na cidade, dos últimos 20 anos. A injeção na economia é estimada em R$ 500 milhões.