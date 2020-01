Turistas são impedidos de entrar no Museu do Louvre após funcionários apoiarem greve

Muitos visitantes foram prestigiar uma exibição especial de Leonardo da Vinci inaugurada em outubro por ocasião do 500º aniversário de morte do artista italiano. Museu do Louvre

Turistas foram impedidos de entrar no Louvre nesta sexta-feira (17) enquanto funcionários em greve bloqueavam a entrada do museu mais visitado do mundo em apoio à greve contra os planos de reforma da Previdência propostos pelo presidente Emmanuel Macron.

Os trabalhadores do Louvre se juntaram a outros funcionários públicos grevistas do setor cultural, que foram vaiados por alguns turistas frustrados na fila de espera. O museu informou que os ingressos para o dia serão totalmente reembolsados.

Outros visitantes demonstraram apoio à greve contra os planos de reforma da Previdência. O movimento perdeu força desde que o governo fez uma concessão sobre a idade da aposentadoria, junto à pressão financeira enfrentada pelos grevistas.

“É irritante vir a Paris e encontrar o Louvre fechado, mas apoio o pessoal”, disse Elaine, uma turista brasileira.

