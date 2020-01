UBS é alvo de vandalismo

A unidade básica de saúde Rio de Janeiro, de Sarandi, foi alvo de vandalismo na madrugada desta sexta-feira A obra, que seria inaugurada nos próximos dias, teve toda sua parte elétrica danificada. Isso atrasará a entrega da UBS.

O Executivo ressalta que a destruição de bens públicos prejudica toda comunidade, um bem que poderia estar sendo usado até mesmo pelos próprios vândalos. Foram furtados um padrão de energia com toda a fiação e tampa do quadro de distribuição, cinco torneiras, cinco luzes de emergência, dois quadros de energia com 70 disjuntores cada, além da fiação elétrica e um chuveiro.

Para coibir ações prejudiciais, como as ocorridas na UBS Rio de Janeiro, é importante o apoio e fiscalização da comunidade. Os casos de depredação ao patrimônio público podem ser denunciados de forma anônima pelo telefone 190, da Polícia Militar. (inf Angelo Rigon)