Ulisses Maia de gabinete de portas abertas nesta sexta, 20

O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, escancara as portas do seu gabinete nesta sexta, 20, para receber pessoas sem prévia agenda, ou seja, é só aparecer na prefeitura e aguardar ser chamado. O atendimento, com início às 8 horas, será feito por ordem de chegada. Prossegue ao longo do dia sem intervalo para o almoço. Todos que estiverem a espera serão atendidos.

“Nosso gabinete está sempre de portas abertas, mas criamos um dia mais especial para nos dedicarmos a atender a todos, sem pressa, e preparados para encaminhar a solução dos problemas, de forma rápida. Momento do olho no olho com o cidadão, sem intermediário. Nós sempre trabalhamos assim, de forma muito transparente“, afirma o prefeito.

Quando cita a velocidade no atendimento, o Ulisses Maia se refere à presença de secretários e diretores na retaguarda, para que os relatos de eventuais problemas sejam imediatamente encaminhados. “Entendemos que o cidadão tem pressa de ver suas reivindicações atendidas e esse modelo de contato cumpre exatamente essa função“, afirma Ulisses Maia.

O ′Gabinete de Portas Abertas′ faz parte de um modelo de gestão transparente, que mantém abertos diversos canais de comunicação com o cidadão. Além do uso intenso das redes sociais, onde o prórpio prefeito conversa com internautas, são realizadas outras ações, como o projeto ′Prefeitura no Bairro′. Reuniões, encontros e visitas reforçam o caráter democrático da gestão.