Ulisses Maia e prefeitos da região discutem medidas preventivas

Na tarde desta quarta-feira, 18, o prefeito de Maringá, Ulisses Maia, se reuniu com prefeitos e secretários da região para apresentar medidas tomadas pelo município no combate ao coronavírus (covid-19). O principal tema do debate, proposto pela Prefeitura de Maringá, foi a suspensão de atividades do comércio a partir de sexta-feira (20), conforme decreto (445/2020) publicado há pouco. Até o momento, 1 caso de covid-19 foi confirmado na cidade.

Estiveram presentes os prefeitos Ademir Maciel (Floresta), Robson Ramos (Ivatuba), Mauricio da Silva (Mandaguaçu), Romualdo Batista (Mandaguari), Victor Martini (Marialva), Tarcísio dos Reis (Paiçandu) e Walter Volpato (Sarandi). O secretário de Saúde, Jair Biatto, explicou que as medidas adotadas pela Prefeitura de Maringá são essenciais no momento. ′′Infelizmente, o vírus já está na cidade. Agora precisamos que as autoridades da região também se conscientizem para que seja contida sua proliferação na região′′, afirma.

′′As medidas são necessárias, indispensáveis e inevitáveis. O cidadão é o principal fiscal de irregularidades que podem afetar a transmissão do coronavírus. O impacto econômico assusta a todos e, por isso, precisamos do incentivo do Governo Federal. Juntos somos mais fortes′′, disse o prefeito, Ulisses Maia.