UniCesumar divulga nota de esclarecimento e repúdio

Em nota assinada pelo reitor Wilson de Matos Silva, a UniCesumar rebateu reportagem do site The Intercept Brasil a respeito da formação de missionários para evangelizar indígenas.

“Ao longo de 30 anos de trabalho e dedicação à educação, cumprindo todos padrões de qualidade estabelecidos pelo Ministério da Educação, com Conceito Institucional com nota máxima — considerando uma escala de 1 a 5 —, bem como com altos índices dos Conceitos Gerais de Curso, com notas em sua maioria entre 4 e 5, a UniCesumar prima pela veracidade das informações que envolvem sua marca. Sendo assim, a Instituição repudia o texto publicado pelo site The Intercept Brasil, em razão dos fatos narrados se encontrarem totalmente desconectados com a realidade, traduzindo-se em inverdades”.

Segundo a nota, produzida depois de reunião do Conselho Universitário, “a narrativa demonstra uma intolerância religiosa clara para com os gestores da UniCesumar, que se reconhecem e apresentam como cristãos evangélicos”. O texto destaca que a instituição é devidamente credenciada pelo MEC e, em razão disso, há anos aderiu aos programas governamentais de Bolsa e Financiamento Estudantil, Prouni e FIES, respectivamente, “tendo como obrigação a prestação de serviços educacionais a alunos que se matriculam na Instituição. Importante ressaltar que os estudantes beneficiários desses programas são selecionados diretamente pelo Governo Federal”.

“A UniCesumar esclarece ainda que não participa de nenhum programa de evangelização com indígenas. ou mesmo mantem missionários para esta finalidade. Porém, é direcionada por princípios e valores claros e definidos, preocupando-se com a formação integral de seus alunos nos aspectos: profissional, intelectual. emocional e espiritual”, diz em outro trecho. (inf Maringá News)