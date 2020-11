Unifamma 20 anos

Este ano a UNIFAMMA completou 20 anos de existência e, neste percurso, consolidou-se

como Instituição de Ensino de qualidade, com reconhecimento perante ao Ministério da

Educação (MEC) e também junto à comunidade local e regional.

E, agora, em um novo ciclo, a UNIFAMMA se projeta com novas possibilidades, mais

tecnologias, mais conforto e inovação, tudo para propiciar o melhor ensino a você, nosso

aluno.

Nesse caminho de mudanças positivas, comunicamos a alteração de endereço de

funcionamento da Instituição. A nossa sede administrativa encontra-se em um novo

espaço, situado na Avenida Mauá, 2790.

Quanto às atividades acadêmicas, elas continuarão na modalidade remota, atendendo às

normativas de biossegurança, em virtude da Pandemia, mas, tão logo, tenhamos a

autorização dos órgãos superiores, para o retorno presencial, comunicaremos o novo

endereço para as aulas e funcionamento das atividades pedagógicas.

Estamos trabalhando com muito critério e esmero para que você tenha um espaço

acolhedor para as atividades de ensino-aprendizagem e interação com toda a

comunidade UNIFAMMA!

E vamos juntos à nova fase de conquistas da Instituição, que tem como maior objetivo:

propiciar o melhor serviço educacional!