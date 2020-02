Vacilou no Carnaval? Veja opções para resolver já sua viagem para a Páscoa

O G1 sugere destinos para aproveitar o feriado de acordo com quatro perfis de viajante. Não é aquele megaferiado de (quase) 5 dias de folia, mas a Páscoa, de 10 a 12 de abril, tem a vantagem de não ter passagens e hospedagens tão disputadas quanto no carnaval. Caso você tenha perdido a oportunidade de viajar no último feriado e desta vez não quer decidir sua viagem em cima da hora, o G1 preparou algumas sugestões de destinos pelo Brasil de acordo com quatro perfis de viajantes:

os que querem aventura/esportes radicais

os que querem praia

os que querem viver a tradição da Páscoa

os que querem levar as crianças

Para os aventureiros

Terra Ronca (GO)

O Parque Estadual da Terra Ronca, no município de São Domingos em Goiás, é o principal destino para quem tem disposição para se aventurar na exploração de cavernas. É considerado o maior complexo de cavernas e grutas do Brasil, segundo o Ministério do Turismo.

A entrada no parque é gratuita. Mas os visitantes só podem conhecer as cavernas do local acompanhados por um guia credenciado, que cobra em geral cerca de R$ 200 a diária para levar um grupo de até 8 pessoas.

Parque Estadual de Terra do Ronca proporciona salões de estalactites no interior das grutas

Ana Carolina Rabelo

Para os mais corajosos, a caverna mais radical da Terra Ronca é a de São Vicente. Só é acessada por uma descida de rapel. Dentro da caverna é possível observar o rio São Vicente que corre no interior, formando 12 cachoeiras no local.

O aeroporto mais próximo de São Domingos é o de Brasília não é exatamente próximo: fica distante 400 km. Se você estiver perto de Goiânia, também pode ser uma opção (611 km).

Jalapão (TO)

O parque estadual do Jalapão é uma opção um pouco mais, digamos, premium para esportes radicais e trilhas. Mas o fotógrafo Gabriel Resende, de 28 anos, resolveu conhecer o Jalapão com um orçamento limitado. “Eu pesquisei muito sobre o destino, e as agências de viagem geralmente cobram um valor muito alto, então foi mais econômico ir por conta própria”.

Resende realizou o trajeto até o Jalapão de carro e ficou hospedado na cidade de Mateiros, dentro do parque estadual. “A cidade é pequena, mas achei alimentação por um preço bem em conta. Um almoço está na média de R$ 12 a R$ 20, e tem muita opção. A hospedagem você consegue encontrar a partir de R$ 50 a diária.”

Em 4 dias, Gabriel gastou cerca de R$ 900, incluindo passagens até Brasília, aluguel de um veículo para locomoção, hospedagem e alimentação. “As estradas que levam até o Jalapão são bem complicadas de dirigir, então para ir de carro tem que ter um pouco de experiência no volante”, diz o fotógrafo.

Gabriel aproveitou a viagem para visitar os Fervedouros do Jalapão

Gabriel Resende/ Arquivo pessoal

A região do Jalapão é formada por quatro cidades: Mateiros, Novo Acordo, Ponte Alta do Tocantins e São Félix do Tocantins. Os locais são ideias para práticas esportivas como rafting, canoagem, rapel e trilhas a pé ou de bicicleta.

O aeroporto mais próximo do Jalapão é o da cidade de Palmas. Segundo a Kayak, na média há uma elevação no valor das passagens de 57% durante a Páscoa.

Em janeiro deste ano foi realizado um contrato entre o governo do estado e a Caixa Econômica Federal para a construção de um aeroporto na região de São Félix do Tocantins que facilita o acesso dos turistas. Mas não há previsão para inauguração.

Brotas (SP)

Brotas, a 250 km de São Paulo, oferece desde atrações mais tranquilas como observação de aves, caminhada na natureza e cavalgada até as mais radicais como rafting, tirolesa, queda livre, rapel e outras opções. Todas as atividades devem ser agendadas com antecedência com operadoras dos passeios.

Turista pratica Queda Livre em Brotas.

Wilson Aiello/EPTV

Grande parte dos atrativos de Brotas são em locais particulares e que muitas vezes são hotéis ou pousadas. Os visitantes não hospedados na propriedade precisam pagar a taxa de ingresso para entrada no local. Outra opção é contratar os serviços com agências especializadas em passeios. Neste caso, as taxas de liberação já estão incluídos em pacotes.

A nascente Areia que Canta, considerada uma das principais atrações de Brotas, tem visita guiada a partir de R$ 65 por pessoa. O aeroporto mais próximo de Brotas é o de Viracopos, em Campinas.

Para os praieiros

Maceió (AL)

O brasileiro tem mania de praia e praticamente qualquer época do ano é uma boa em busca de um espaço para colocar o pé na areia. Maceió foi apontada em um levantamento do Google Voos como o destino mais procurado por brasileiros para passar as férias.

Extenso coqueiral é um dos atrativos da praia do Gunga

Jonathan Lins / G1

Entre as praias de destaque na cidade estão Ipioca, Praia do Gunga, Pajuçara, Ponta Verde e Praia do Francês. Com exceção de Ipioca, todas as praias estão localizadas próximo à orla de Maceió.

Nas proximidades da capital alagoana, existe o Santuário Ecológico Fazenda de Santa Tereza. Um espaço formado por três piscinas naturais cercados de vegetação, no município de Atalaia – a cerca de 45 minutos de Maceió de carro. A entrada custa R$ 15 por pessoa.

Santuário Ecológico fazenda de Santa Tereza

Ronald Rocha/ Arquivo pessoal

Búzios (RJ)

A vantagem de viajar para cidades pequenas em feriados curtos é que o turista consegue conhecer as principais atrações do local em poucos dias. Esse é o caso de Búzios, na Região dos Lagos, a 3 horas do Rio. A região ficou conhecida por ter sido visitada pela atriz francesa Brigitte Bardot no auge de sua carreira.

Praia da Ferradura em Búzios

Divulgação / Ascom Búzios

Em três dias (e com disposição) dá para conhecer a pé praias que são destaque do turismo local – isso porque todas elas contornam a cidade. Caminhando pela orla batizada com o nome do ícone do cinema francês, é possível visitar as praias da Armação, dos Ossos, Azeda e Azedinha.

Se preferir explorar a região sul do município, as praias de Geribá, Ferradurinha e Ferradura ficam praticamente uma ao lado da outra. Ao todo Búzios tem cerca de 20 praias. Há locais com águas mais tranquilas até com ondas grandes para surfistas.

A região mais concorrida para hospedagem é próximo a Rua das Pedras, ponto de comércio do local com bares, restaurantes e lojas.

Para curtir a tradição da Páscoa

Nova Jerusalém (PE)

Existem destinos no Brasil que preparam uma série de festejos especialmente para o feriado de Páscoa. A tradicional encenação da Paixão de Cristo, no teatro a céu aberto Nova Jerusalém, costuma atrair religiosos de todo o país. O espetáculo acontece em Brejo da Madre de Deus, a 202 km do Recife.

Ressurreição de Cristo

Joalline Nascimento/G1

A apresentação da Paixão de Cristo acontece durante a Semana Santa com ingressos a partir de R$ 60. Uma opção é visitar e aproveitar Recife e ir a Brejo de Madre de Deus apenas para assistir a peça.

Veja quatro opções de passeios gratuitos no Recife

Ouro Preto (MG)

Ainda para os religiosos, a cidade de Ouro Preto (MG) tem também uma das celebrações da Semana Santa mais tradicionais do país. Tem como atração os tapetes coloridos feitos de serragem.

A Igreja São Francisco de Assis foi construída em 1766

Gustavo Marques/ Arquivo pessoal

O estudante Gustavo Marques, de 24 anos, lembra que um dos grandes destaque é arquitetura barroca do local. “A cidade é linda, dá para conhecer tudo a pé, os visitantes têm uma experiência incrível em gastronomia e história.” Ouro Preto tem 11 igrejas e 3 capelas, todas abertas à visitação, alguns dos locais tem esculturas feitas pelo artista Aleijadinho.

Além das igrejas, Ouro Preto tem 9 museus sobre a história da cidade e as antigas minas de ouro de Vila Rica que estão abertas ao público para visitação.

Para levar as crianças

Gramado (RS)

Gramado: turista pode esquiar na neve, desbravar mundo em miniatura e curtir noite em bar

Gramado (RS) é famosa pelo festival do chocolate da cidade que atrai milhares de turistas na semana da Páscoa. Neste ano o evento será realizado de 20 de março até 12 de abril.

Apesar das atrações temáticas para o feriado, a cidade possui entretenimento para todos as idades. Como uma rota do vinho para degustação e a Snowland – o primeiro parque da América Latina que proporciona aos visitantes contato com neve real e o Parque do Caracol.

Gramado fica a cerca de 115 km do aeroporto de Porto Alegre. O trajeto até a cidade pode ser feita de transfer, carro ou ônibus.

Beto Carrero (SC)

O Beto Carrero World é um parque no município de Penha (SC), com mais de 100 atrações para todas as idades, shows ao vivo e um zoológico com mais de mil animais. O ingresso para visitar o parque custa a partir de R$ 45. O aeroporto mais próximo do parque é o de Navegantes, em Santa Catarina.

Em 2017, o local foi escolhido o melhor parque de diversões da América do Sul e 7º do mundo. A escolha foi feita por usuários do site de viagens TripAdvisor e o resultado nas categorias Parque de Diversões, Parques Aquáticos, Zoológicos e Aquários.