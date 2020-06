Há gente de alto coturno da política paranaense que dobrou a dose de rivotril desde que Robson Bonin, na coluna Radar, da Revista Veja, informou que João Bittencourt, braço-direito do empresário Joel Malucelli, entregou esqueletos da gestão de Beto Richa em delação homologada em abril na Lava-Jato que pode estremecer a política do Paraná.

Num dos relatos mais inocentes, o executivo revela ter acertado no gabinete do governador uma compensação para não atrapalhar a Odebrecht numa licitação. Há mais.

O empresário Tony Garcia, agora duble de investidor e blogueiro, garante que a delação do empresário Joel Malucelli vai abalar a política estadual e deve alcançar senador, membros do Tribunal de Contas e parlamentares dos legislativos estadual e federal. (inf Blog do Campana)