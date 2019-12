Vai viajar de carro? Veja dicas do que checar e como se preparar para eventuais ‘perrengues’

Da organização do porta-malas e revisão de véspera até como encarar chuva, neblina, pneu furado ou mesmo carro esquentando… confira as dicas em 17 VÍDEOS. Polícia registra aumento no número de acidentes no feriado na região de Bauru, rodovia Marechal Rondon

TV TEM/Reprodução

Pronto para pegar a estrada no fim de ano e nas férias? O G1 lista aqui uma série de vídeos do Guia Prático com dicas do que fazer antes — para ver se está mesmo preparado. E também para revisar seus conhecimentos de como lidar com os “perrengues” que podem aparecer pelo caminho: chuva, neblina, pneu furado…

Veja os temas os vídeos e assista abaixo:

O que checar no carro com antecedência

O que checar na véspera da viagem

Seu estepe está calibrado? Veja como cuidar dele

Como transportar crianças: as regras da cadeirinha

Como levar animais de estimação

Aluguel de carro: veja como fazer tudo certo

Porta-malas: como organizar

Como organizar o que não cabe no porta-malas

Como usar bagageiro externo

Cuidados com o carro no calor

Passo a passo para troca de pneu

Dirigindo na chuva: veja cuidados

Dirigindo na neblina: esqueça farol alto e pisca-alerta

Carro esquentou? Veja como agir

Dirigindo na tempestade: veja cuidados

Como passar por alagamentos com segurança

Como realizar ultrapassagens de forma segura

1. O QUE CHECAR no carro com antecedência

Férias chegando… veja o que checar no carro com antecedência

2. O que checar na VÉSPERA da viagem

Veja o que checar no carro na véspera da viagem

3. Seu ESTEPE está calibrado? Veja como cuidar dele

Estepe requer manutenção periódica: aprenda a cuidar dele

4. Como transportar crianças: as regras da CADEIRINHA

Guia Prático #80: Saiba como transportar as crianças no carro e o que é Isofix

5. Como levar ANIMAIS de estimação

Guia Prático #63: Saiba como levar animais de estimação no carro

6. ALUGUEL de carro: veja como fazer tudo certo

Guia Prático #106: Vai alugar um carro? Veja como fazer tudo certo

7. PORTA-MALAS: como organizar

Saiba como organizar o porta-malas antes de viajar

8. Como organizar O QUE NÃO CABE no porta-malas

Saiba como organizar o que não cabe no porta-malas do carro

9. Como usar BAGAGEIRO EXTERNO

Veja como usar bagageiro externo no carro

10. Cuidados com o carro no CALOR

Guia Prático #101: cuidados com o carro no calor

11. TROCA DE PNEU: passo a passo

Guia Prático #100: Veja passo a passo para troca de pneu

12. CARRO ESQUENTOU? Veja como agir

Guia Prático: veja como agir se o motor aqueceu demais

13. Dirigindo na NEBLINA: esqueça farol alto e pisca-alerta

Ao dirigir na neblina, esqueça farol alto e pisca-alerta

14. Dirigindo na CHUVA: veja cuidados

Veja dicas de direção na chuva

15. Dirigindo na TEMPESTADE: veja cuidados

Guia Prático #117: veja como agir ao enfrentar uma tempestade no carro

16. Como passar por ALAGAMENTOS com segurança

Guia Prático #70: Veja como passar por alagamentos com segurança

17. Como realizar ULTRAPASSAGENS de forma segura

Veja como realizar ultrapassagens de forma segura

18. Carro com AIRBAG: nada de pé em cima do painel

Veja como é feito o airbag e como se posicionar