Vai viajar de moto? Veja dicas do que checar e como se preparar para eventuais ‘perrengues’

Da organização do porta-malas e revisão de véspera até como encarar chuva, neblina, pneu furado ou mesmo carro esquentando… confira as dicas em 11 VÍDEOS. Vai aproveitar o fim de ano ou as férias para colocar a moto na estrada? O G1 lista aqui uma série de vídeos do Guia Prático com dicas do checar antes — para ver se está mesmo preparado. E também para revisar seus conhecimentos de como lidar com os “perrengues” do caminho: chuva, neblina, pneu furado…

E se a viagem for de carro? Veja dicas

Veja os temas os vídeos e assista abaixo:

Pneu furou? Vai em turma? Veja dicas de moto na estrada

O que checar semanas antes

O que checar na véspera

Como levar bagagem na moto

Dicas para ultrapassagem segura

Pilotando na neblina: veja cuidados

Pilotando na chuva: veja cuidados

Como superar alagamentos com segurança

Como o garupa da moto deve agir

Equipamentos de segurança: está com tudo?

Como se proteger de linhas de pipa

1. Pneu furou? Vai em turma? Veja dicas de MOTO NA ESTRADA

Pneu furou? Vai em turma? Veja dicas de moto na estrada

2. O QUE CHECAR semanas antes

Vai viajar de moto? Veja o que checar semanas antes

3. O que checar na VÉSPERA

Vai viajar de moto? Saiba o que checar na véspera

4. Como levar BAGAGEM na moto

Guia Prático #108: veja maneiras de levar bagagem nas motos

5. Dicas para ULTRAPASSAGEM segura

Veja dicas para ultrapassagem segura com moto

6. Pilotando na NEBLINA: veja cuidados

Veja cuidados ao pilotar moto com neblina

7. Pilotando na CHUVA: veja cuidados

Veja cuidados para pilotar moto na chuva

8. Como passar por ALAGAMENTOS com segurança

Guia Prático #73: Saiba como superar enchentes com moto em segurança

9. Como o GARUPA da moto deve agir

Guia Prático #65: Saiba como o garupa da moto deve agir

10. EQUIPAMENTOS de segurança: está com tudo?

Guia Prático #114: conheça os equipamentos de segurança para motos

11. Como se proteger de LINHAS DE PIPA

Guia Prático #82: veja riscos e como se proteger de linhas de pipa na moto