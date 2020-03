Avenida XV de Novembro, região central de Maringá, no começo desta manhã de quarta, 18.

O trecho entre as avenidas Getúlio Vargas e Duque de Caxias, que normalmente tem intenso fluxo de veículos durante todo dia, está vazio., com pouco movimento.

Motoristas e trabalhadores saíram mais cedo de casa hoje para evitar o tradicional congestionamento em dias de chuva, se surpreenderam com ruas e avenidas vazias porque muita gente já não foi trabalhar hoje.

As avenidas Cerro Azul, Pedro Taques, Guaiapó e Tuiuti, que geralmente ficam congestionadas no começo da manhã, tinham fluxo tranquilo hoje. (inf Maringá News/Angelo Rigon)