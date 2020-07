Veículo atropela casal em moto e invade hospital em Maringá

Um casal ficou ferido após ser atropelado por uma caminhonete. O acidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 9, na rua Santos Dumont, em frente ao Hospital Santa Casa.

Após atropelar o casal, que estava em uma motocicleta, o condutor da caminhonete perdeu o controle do veículo e invadiu a fachada do hospital. Segundo informações iniciais, o casal sofreu ferimentos moderados e recebeu atendimento de equipes do Siate e Samu.

O motorista da caminhonete não se feriu. Ele alegou que sentiu-se mal e por isso, perdeu o controle do veículo. Apesar de ser um local que há grande circulação de pessoas, não houve feridos no hospital. Equipes do Pelotão de Trânsito do 4º Batalhão de Polícia Militar foram acionadas para apurar as circunstâncias do acidente e elaborar um boletim de ocorrência. (inf O Dia na Cidade)