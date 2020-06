Veículo na contra mão atropela casal que ficou gravemente ferido

O casal Alessandra Negreti e Luiz Agnaldo Nascimento, ambos de 49 anos, ficaram gravemente feridos ao serem atropelados por um GM Meriva. O acidente foi registrado na

Avenida Colombo, a poucos metros do Parque de Exposições de Maringá. As vítimas ocupavam uma motocicleta Honda CG Fan, e seguia pela via sentido a Sarandi.

O motorista do carro trafegava em sentido contrário, ainda por motivos desconhecidos, o condutor do automóvel perdeu a direção do veículo, passou sobre o canteiro central e invadiu a pista contrária.

Ao transitar por aproximadamente 100 metros na contra mão, o carro colidiu frontalmente com a moto. O casal foi socorrido por equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, e

encaminhado ao Hospital Santa Casa. O motorista do automóvel sofreu ferimentos moderados e foi levado ao Hospital Universitário. Populares relataram que o mesmo apresentava sinais de embriaguez, porém essa informação, só foi confirmada no inicio da madrugada quando o condutor do automóvel recebeu alta médica e foi submetido ao teste do bafômetro. O resultado apontou 0,53 mg/L (miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões), comprovando a embriaguez, com o nível superior ao valor considerado como crime, que é de 0,34 mgL. O motorista foi conduzido para a Delegacia de Policia Civil, onde foi autuado em flagrante pela autoridade policial.

Agentes da Polícia Rodoviária Federal, estiveram no local do ocorrido e irão apurar as circunstâncias do acidente. (inf Corujão Notícias/foto André Almenara)