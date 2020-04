Veja o que pode funcionar na sexta

A Prefeitura de Maringá divulgou nota esclarecendo que na sexta, 10, feriado religioso da Paixão de Cristo, as atividades comerciais liberadas por decreto ou por meio de liminar obtida na justiça, como lojas de conveniência, devem permanecer fechadas. Será permitido o funcionamento, por delivery, apenas de farmácias e setor de alimentos. A mesma situação vale para o domingo, 12.

No sábado, 11, abertura normal dos estabelecimentos contemplados pelos decretos, como supermercados, padarias, açougues e peixarias. Importante reafirmar a importância do cumprimento de exigências referentes à prevenção, como controle de fluxo de pessoas nos estabelecimentos e uso de álcool em gel. A fiscalização, realizada por equipes da Secretaria de Fazenda com apoio da Guarda Municipal e das polícias Civil e Militar, será reforçada no fim de semana