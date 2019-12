Vereador faz denúncia e recebe ‘cutucada’

Tweet no Twitter

Em entrevista a uma emissora de rádio, na segunda-feira, o prefeito Ulisses Maia falou sobre uma denúncia do vereador Dr. Jamal (PSL) sobre o Contorno Sul, que está em obras.

Aproveitou para dar uma cutucada no folclórico vereador, que foi exonerado da Prefeitura de Maringá por não aparecer para trabalhar no postinho de saúde.