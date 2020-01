Vereador que publicou vídeo-farsa é desmentido

O folclórico vereador Jamal Fares (PSL) voltou a publicar fake news em suas redes sociais.

Desta vez, apesar de ser médico, ignorou que uma pessoa que estava deitada na entrada da UPA Zona Norte já havia sido atendida, que seu quadro não era grave (ele, como se vê na foto acima, usava a pulseira verde) e aguardava transferência. Depoimento do rapaz, que chegou ao local com sintomas de embriaguez, desmente o que a mentira que o vereador quis passar.



“Já mal postou e foi desmascarado” é o título do vídeo do site O Diário de Maringá, que mostrou a mentira da postagem feita pelo vereador, que, quando médico do sistema público, perdeu o cargo por não comparecer ao trabalho. Incapaz de apresentar um trabalho pelo menos razoável no Legislativo, o vereador tem buscado se destacar produzindo o chamado vídeo-farsa.

Valdecir Tavares da Silva, o rapaz que aparece no vídeo divulgado pelo vereador, ao contrário do que o vídeo tentou demonstrar, elogiou o atendimento. “O vídeo é falso (…), me atenderam muito bem demais”, disse ele. (inf Angelo Rigon)