Vereador sofreu AVC hemorrágico

O vereador Francisco Gomes dos Santos (PTB), 56 anos, foi hospitalizado no sábado, 25, quando apareceram algumas manchas pelo corpo e houve sangramento nasal.

Desde então ele vinha sendo monitorado, com suspeita de dengue hemorrágica. A situação se agravou enquanto se faziam exames para descobrir as causas. Ele sofreu um AVC hemorrágico, foi intubado e, segundo informações de Danilo Nunes Pereira, assessor do vereador, ao apresentador Beija-Flor, sua situação depende “que Deus intervenha na vida dele”. (inf Angelo Rigon)