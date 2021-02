Vereadora dirige com habilitação vencida há 740 dias

A vereadora Cris Lauer (PSC) foi para a primeira sessão ordinária da Câmara de Maringá dirigindo seu Gol com a Carteira Nacional de Habilitação vencida. Pendente de realizar curso de reciclagem, sua CNH está vencida desde 24 de janeiro de 2019 – ou seja, há exatos 740 dias (106 semanas).

Cristianne Lauer elegeu-se criticando e ofendendo pessoas em vídeos nas redes sociais, onde se colocava acima do bem e do mal. No entanto, a cidadã de bem desrespeita a legislação de trânsito ao dirigir sem habilitação. De acordo com o artigo 162 do Código Brasileiro de Trânsito, trata-se de infração gravíssima dirigir um mês após o vencimento da CNH, cabendo 7 pontos multa de R$ 293,47; no caso dela, são 24,3 meses dirigindo sem carteira.

A pendência de realização de curso de reciclagem deu-se por conta de seis multas que recebeu entre 2015 e 2016. As multas são por dirigir falando ao celular, deixar de dar preferência a pedestre na faixa a ele destinada, estacionamento em desacordo com a regulamentação e trafegar acima da velocidade máxima permitida.

A vereadora já havia recebido parcelas do auxílio emergencial indevidamente e omitiu sua empresa da declaração de bens feita à Justiça Eleitoral. (inf Maringá News)