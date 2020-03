Vereadores homenageiam mulheres com o Mérito Comunitário

A Câmara de Maringá homenageou várias maringaenses com o título do Mérito Comunitário em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último domingo (8). Cada vereador indicou uma mulher a ser homenageada e a entrega dos títulos foi realizada na sessão desta terça-feira (10).

A secretária da Mulher, Cláudia Palomares, e a presidente do Conselho Municipal da Mulher, Ana Nerry Miotto, o comandante do 4º Batalhão, tenente-coronel Ademar Paschoal, amigos e familiares das homenageadas prestigiaram a sessão.

A secretária da Mulher parabenizou a todas as homenageadas e ressaltou a luta das mulheres. “É preciso valorizar o caminho bravamente percorrido e comemorar as conquistas. Mas, ainda há muito a ser conquistado, como a efetiva equidade de direitos e garantias, construir políticas públicas de valorização e proteção às mulheres.”

Segundo ela, apesar das conquistas o Brasil ainda é o 5º país do mundo onde as mulheres são mortas simplesmente por serem mulheres. “Os canais de denúncia de violência contra a mulher (disque 180 e disque 100) registraram mais de 22 mil ligações diárias no País.”

“Deus nos criou para sermos felizes. Não podemos permitir que nada e nem ninguém tire de nós a capacidade de sonhar e correr atrás dos nossos sonhos. Afinal, todo dia é dia da mulher”, ressaltou.

Nilza Machado de Oliveira Souza falou em nome de todas as homenageadas. Ela destacou a importância de políticas para prevenção à violência. “As homenagens e o reconhecimento são importantes, mas é fundamental a implementação de políticas de prevenção. Agradecemos aos vereadores e pedimos que todos continuemos neste caminho, garantindo a segurança e os direitos para todas nós.”

Carlos Mariucci homenageou Nilza Machado de Oliveira Souza; Odair Fogueteiro, Aparecida Maroldi Rosada; Alex Chaves, Helena Silva da Rocha; Belino Bravin Filho, Idalina Alves Scheer; Sidnei Telles, Maria Camacho Vendramel; William Gentil, Leonor Quarelli Mazzer; Altamir Antônio dos Santos, Maria Ferreira de Oliveira; Chico Caiana, Eunice Mandarino Melom; Mário Verri, Evelin Cavalini; doutor Jamal, Edith Dias; professor Niero, soldado Keroly Samara da Silva; Jean Marques, Solange Munhoz Arroyo Lopes; Onivaldo Barris, Ivone Santana Monarim e Flávio Mantovani, Nathane Bohn Bogo.

Todas as mulheres presentes na sessão receberam um botão de rosa em homenagem ao Dia Internacional da Mulher.