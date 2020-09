Vice-reitor exclui professora da chapa de candidatos do PDT

Please enter banners and links.

Terminou perto da 1h da madrugada a conturbada convenção municipal do PDT, que desde junho está sob o comando do vice-reitor da UEM Ricardo Dias da Silva. A face autoritária da nova executiva ficou evidente quando o próprio presidente excluiu da chapa de candidatos a vereador a professora Ana Lucia Rodrigues (foto), um dos nomes mais fortes para a disputa. A professora integra o movimento “Mais mulheres no poder“, que desta forma também fica abalado.

Durante toda a convenção o presidente do partido – que nas últimas semanas conversou com PSDB e DEM – direcionou o apoio do partido ao PT. Houve debate acalorado, já que boa parte defendia a permanência da sigla na base de apoio da atual administração. O PDT, em 2016, elegeu o prefeito Ulisses Maia, em coligação com o PEN e o PV. Este ano o partido ganhou um vereador (Odair Fogueteiro).

Toda a mesa que comandou a convenção votou (leia mais)