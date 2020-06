Vídeo mostra suspeito de ser mandante de duplo homicídio em posto de combustíveis de Curitiba junto com vítimas em mesa, diz polícia

O homem suspeito de ser o mandante das mortes de duas pessoas em loja de conveniência de um posto de combustíveis de Curitiba, no fim da tarde desta quinta-feira (11), aparece em um vídeo sentado à mesa junto com as vítimas antes dos disparos. Ele está de camiseta preta.

O suspeito, que é empresário, segundo a polícia, deixa a mesa assim que os atiradores apontam a arma para as vítimas, que são um advogado de 40 anos e um outro homem que não teve a idade divulgada.

O advogado é Ygor Kalluf. Em nota, a família disse que ele estava no posto intermediando um acerto de uma dívida de um cliente, que era o credor da dívida.

A delegada responsável pelo caso, Tathiana Guzella, disse que Ygor foi contratado por um ourives para intermediar uma cobrança envolvendo pedras preciosas no valor de R$ 480 mil com o empresário preso. O valor seria usado para pagar uma dívida do ourives com um fornecedor que mora em São Paulo.



“Se trata claramente de um homicídio duplamente qualificado“, disse a delegada.

O crime aconteceu em um posto na Rua Brigadeiro Franco, no Centro da capital, e o suspeito foi preso na madrugada desta sexta-feira (12). Ele foi detido em casa, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba.Segundo o delegado da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) Thiago Nóbrega, as imagens e documentos encontrados no local indicam que o crime foi um acerto de contas. (inf G1Pr)