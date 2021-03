Vistoria da fiscalização em boate teve até cliente fugindo

Ontem à noite o GGI realizou vistoria numa casa noturna localizada na avenida Colombo, o que gerou 19 autuações sobre descumprimento do toque de recolher.

Pessoas que estavam no local tentaram despistar equipe do GGI alegando que moravam no lugar. Mas logo em seguida, a gerente saiu cobrando o pagamento dos clientes no meio da vistoria.

Os fiscais comentaram que tinha graduado funcionário de uma cooperativa que saiu correndo para não ser flagrado.