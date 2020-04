Vítimas fatais de queda de avião são Ivan Rossoni e Luciane Gasparin

Foram identificadas como Ivan Rossoni e Luciane Guimarães Gasparin as vítimas fatais da queda de uma aeronave de pequeno porte, no final da tarde desta terça-feira em Toledo.

O empresário e pecuarista Ivan Rossoni tinha 58 anos e era apontado como nome para disputar a prefeitura de Toledo nas eleições deste ano. Rossoni foi candidato a deputado federal pelo PSL na eleição de 2018. Ele teve 17.543 votos, ficando na segunda suplência do partido.



O acidente ocorreu na Fazenda Montesion que pertence à Família Rossoni. O local tem um pista de pouso. Bombeiros chegaram a ser chamados, mas nada pode ser feito pelas duas vítimas, que morreram na hora.

A criminalística está no local para apuração do acidente. O Seripa V (Serviço Regional de Investigação de Acidentes Aeronáuticos), do Rio Grande do Sul, também deve ser mobilizado. (inf CGN)