Walter Guerlles assume regional da Casa Civil

O ex-vereador e ex-secretário municipal Walter Guerlles (Republicanos) não é mais chefe do escritório regional do Instituto Paranaense de Ciência do Esporte em Maringá. Na terça-feira ele foi nomeado assessor especial (DAS-2) da Casa Civil. Na prática, substitui a Edgar Silvestre, o Deca, tornando-se chefe do Núcleo Regional da Casa Civil. (inf Angelo Rigon)