XPO Club é a nova atração na Expoingá

O espaço ocupado pela tradicional Barraca Universitária durante a Expoingá, organizada pela Sociedade Rural de Maringá, vai ganhar uma nova atração: o XPO Club, uma balada eletrônica que promete proporcionar experiências totalmente diferenciadas a seus visitantes. Assim como a BU, a festa também estará sob o comando do Grupo Maringá de Comunicação, por meio da GMC Eventos, em parceria com a empresa DIVERTI, de São Paulo, organizadora do Camarote Brahma e de mais de 100 eventos espalhados no país.

Apresentado pelo Circuito Brahma, a balada “será algo totalmente novo e diferenciado acontecendo dentro da Expoingá, que é uma das cinco maiores feiras do País. A capacidade da casa será para três mil pessoas e trará experiências exclusivas”, diz Jany Lima, head de comunicação do Grupo Maringá de Comunicação. O XPO Club vai funcionar de quinta a sábado, durante as duas semanas da feira. Mesmo tendo como foco a música eletrônica, além do DJ residente e da atração principal, haverá uma dupla sertaneja residente para que o público possa cantar, todas as noites, os principais hits do rádio.

O diretor da Diverti, Douglas Oliveira, acredita no potencial do projeto e na inovação que ele trará. “O XPO Club será um lugar onde todo mundo vai querer estar, pra curtir a noite com muita exclusividade e viver experiências memoráveis e inesquecíveis”.

Apostando em uma balada de setor único, com lounges reservados apenas para grupos, a marca foi criada sob demanda para atender o perfil de público da Expoingá. “O nome traz o XPO, que vem de ‘exposição’ e CLUB, em referência às casas de música eletrônica”, explica Jany.

Barraca Universitária



Nascida há 20 anos dentro da Expoingá, a Barraca Universitária, um projeto inovador que alcançou relevância no Brasil inteiro, dá um passo à frente e ganha independência em 2020. A 21ª edição da festa que reúne alguns dos maiores nomes da música brasileira, de todos os estilos, será realizada no segundo semestre deste ano.

“A BU lançou grandes nomes, que hoje são referência no cenário nacional. Temos uma história grandiosa, que começou totalmente focada no sertanejo, com a cara da feira, mas que ao longo dos anos foi ganhando cada vez mais diversidade. A festa cresceu tanto que precisou se tornar independente e, para não deixar o espaço vazio e os fãs da BU órfãos durante a Expoingá, decidimos que era hora de lançar essa nova marca. O XPO Club será totalmente diferente, mas com certeza vai encantar o público com experiências e a energia da pista”, diz Jany.