Xuxa vira antiBolsonaro enquanto se reaproxima da Globo

Xuxa Meneghel desceu do muro onde a maioria dos artistas se refugia e assumiu posição política. A apresentadora da RecordTV, emissora simpática a Jair Bolsonaro, usou a hashtag #Somos70Porcento em trecho de vídeo do Planeta Xuxa postado em seu perfil no Instagram, na noite de sábado (30). “Tamo chegando, tamo chegando”, diz. A gravação é da época da Copa de 1998 na França, quando ela estava grávida de sua filha Sasha.

O #Somos70Porcento é um movimento crítico ao presidente da República, criado pelo economista Eduardo Moreira, marido da atriz e ex-paquita Juliana Baroni, chamada na época do Xou da Xuxa como Catuxa Jujuba.

O título da iniciativa online refere-se aos 70% de brasileiros que consideram o governo Bolsonaro regular, ruim ou péssimo, de acordo com recente pesquisa divulgada pelo Datafolha. Vários telejornais destacaram o levantamento, inclusive o Jornal Nacional.

Coincidentemente, Xuxa tem se aproximado cada vez mais da Globo, canal visto como antiBolsonaro e chamado pelo presidente de “inimigo”. A apresentadora, fora da emissora desde o fim de 2014, apareceu há pouco tempo em reprise no Domingão do Faustão e, na semana passada, foi entrevistada no Conversa com Bial.

Em live na sexta-feira (29), Xuxa disse se arrepender de eventualmente ter falado mal da Globo após deixar a empresa. “Eles (a Globo) me fizeram rainha e fui mimada pela emissora”, disse. Apesar dos indícios, a artista nega qualquer negociação para voltar ao principal canal da família Marinho, onde trabalhou por 28 anos. (inf terra.com.br)