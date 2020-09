Yes we can

Filiado agora no Podemos, o Senador Flávio Arns (ex-Rede) junta-se a bancada paranaense no Senado formada por Álvaro Dias e Oriovisto Guimarães. Em nota Arns divulgou a troca de partido.



“Comunico aos amigos e amigas paranaenses minha filiação ao Podemos, aceitando o convite feito pelo senador Alvaro Dias, líder do partido no Senado Federal.

O ingresso no Podemos consolida um alinhamento muito produtivo da bancada paranaense e possibilita estarmos ainda mais fortalecidos e unidos em favor das pautas que resultem em benefícios para nosso estado.

Ao mesmo tempo, agradeço à Rede Sustentabilidade pela caminhada que construímos em conjunto no decorrer dos últimos anos. Nosso diálogo permanece aberto e tranquilo, a favor de tudo o que for necessário para o bem de nossa sociedade.

Aproveito a oportunidade para reforçar o compromisso do nosso mandato com a construção de um Paraná e um Brasil desenvolvido e justo para todos. Vamos em frente!”

(foto Luiz Wolf/Agência Senado)