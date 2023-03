′Festa da Canção 2023′ ocorre entre os dias 20 e 30 de abril

A gestão municipal de Maringá prepara mais uma edição da tradicional ′Festa da Canção′, que une gastronomia, entretenimento e solidariedade. O evento será realizado entre os dias 20 e 30 de abril, na Praça Renato Celidônio (Praça da Prefeitura). Neste ano, 14 entidades assistenciais participam da ação com as barracas de pratos típicos e 108 artesãos irão expor seus trabalhos. A festa acontece de segunda a sexta-feira, das 18h às 23h30, e aos sábados, domingos e feriado, das 11h à 0h.

“Na Festa da Canção, compartilhamos momentos de lazer com familiares e amigos e ainda ajudamos o próximo. Os recursos arrecadados neste evento auxiliam diversas entidades assistenciais que exercem um importante trabalho para a nossa comunidade”, reforça o prefeito Ulisses Maia.

Cada entidade assistencial participante será responsável pela produção e venda de pratos típicos. Neste ano, participam do evento a Associação Católica Coração Eucarístico de Jesus Misericórdia (Vita Core); Associação Beneficente Casa de Nazaré; Associação Cultural e Beneficente Nossa Senhora de Sião (Casa de Emaus); Associação de Mães Especiais Sol da Manhã (Ame); Associação de Amparo aos Carentes de Maringá (Projeto Vida); Casa Assistencial Bezerra de Menezes (Cabem); Provopar; Sistema de Apoio a São Rafael; Associação Nossa Senhora das Graças; Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae); Abrigo Deus Cristo e Caridade; Recanto Espírita Somos Todos Irmãos (Resti); e Centro de Recuperação Missionário de Cristo (CRMC). É possível adquirir os convites com antecedência, diretamente com as entidades, por telefone (confira os contatos abaixo).

Novidade – Neste ano, no dia 21 de abril, durante a Festa da Canção, haverá Prova Rústica Tiradentes. Na data, a entidade Sistema de Apoio a São Rafael servirá, por R$ 15, café da manhã à vontade a partir das 8h aos participantes da competição. A partir das 11h, as barracas iniciam os preparativos para o almoço.

A Festa da Canção é promovida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Política Sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS), em parceria com as secretarias de Cultura (Semuc), Aceleração Econômica e Turismo (Saet), Gestão de Pessoas (Segep), Infraestrutura (Seinfra), Mobilidade Urbana (Semob), Comunicação (Secom) e Segurança, e com apoio do 4º Batalhão de Polícia Militar, do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros e demais forças de segurança.

Confira as barracas e entidades participantes:

• Associação Católica Coração Eucarístico de Jesus Misericórdia (Vita Core)

Barraca: Tarantella

Cardápio: Macarrão

Contato para convites antecipados: (44) 3276-3822

• Associação Beneficente Casa de Nazaré

Barraca: Fado

Cardápio: Bacalhau

Contato para convites antecipados: (44) 3028-6232

• Associação Cultural e Beneficente Nossa Senhora de Sião (Casa de Emaus)

Barraca: Exposição de Flores

Contato: (44) 3246-3175

• Associação de Mães Especiais Sol da Manhã (Ame)

Barraca: Valsa

Cardápio: Porções

Contato para convites antecipados: (44) 3025-7199

• Associação de Amparo aos Carentes de Maringá (Projeto Vida)

Barraca: Salmos

Cardápio: Frango Capotado

Contato para convites antecipados: (44) 3276-3569

• Casa Assistencial Bezerra de Menezes (Cabem)

Barraca: Jazz

Cardápio: Batata recheada

Contato para convites antecipados: (44) 3034-9404

• Provopar

Barraca do Samba com tapetes e louças

Cardápio: Pastel

Contato para convites antecipados: (44) 3221-1508 e (44) 3221-1280

• Sistema de Apoio a São Rafael

Barraca: Forró

Cardápio: Comida africana, sorvete e espetinhos

Contato para convites antecipados: (44) 3026-4488 ou (44) 3025-4441

• Associação Nossa Senhora das Graças

Barraca: Xote

Cardápio: Maminha grelhada

Contato para convites antecipados: (44) 3026-8650

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae)

Barraca: K-Pop

Cardápio: Pipoca doce

Contato: (44) 3227-4128

• Abrigo Deus Cristo e Caridade

Barraca: Ula-ula

Cardápio: Piapara recheada

Contato para convites antecipados: (44) 3263-7088

• Recanto Espírita Somos Todos Irmãos (Resti)

Barraca: Sertaneja

Cardápio: Comida mineira

Contato para convites antecipados: (44) 3028-1755

• Centro de Recuperação Missionário de Cristo (CRMC)

Barraca: Pop Rock

Cardápio: Hot dog

Contato para convites antecipados: (44) 3263-4619