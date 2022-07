′Prefeitura na Rua′ reúne 300 pessoas e recebe 100 demandas na região do Conjunto Itaparica

Para aproximar o setor público da comunidade, a gestão municipal realizou na noite desta quarta-feira, 29, mais uma edição da ′Prefeitura na Rua′. O prefeito Ulisses Maia e toda a equipe ouviram moradores do Conjunto Itaparica e outros bairros próximos, na região Norte, e discutiram em conjunto as demandas apresentadas. No total, a ação reuniu 300 pessoas e 100 demandas.

“Essa ação é importante e reforça o nosso compromisso em construir uma gestão humanizada e voltada para as pessoas. Esse contato com a comunidade é fundamental para que possamos melhorar ainda mais o nosso trabalho”, afirmou o prefeito Ulisses Maia. Ele também agradeceu a participação dos vereadores e destacou a importância do apoio da Câmara de Maringá.

No ′Prefeitura na Rua′, a população apresentou as reivindicações diretamente ao prefeito e a toda a equipe. Ali mesmo, as demandas foram encaminhadas para os secretários das pastas responsáveis. Moradora do Champagnat, Anair Maria Barbosa, apresentou um pedido de poda de árvore e já conversou diretamente com a equipe da Secretaria de Limpeza Urbana. “É muito bom falar com a secretaria responsável, fui muito bem atendida”, afirmou.

Membros da associação de moradores do Conjunto Itaparica, Aparecida de Fátima Borges Rocha e Eliane de Fátima Barreira, destacaram a importância da ação. Moradoras do bairro há mais de 30 anos, elas afirmam que nunca tinham visto uma iniciativa como essa. “É um momento muito importante porque toda a equipe da Prefeitura vem conhecer as necessidades do nosso bairro e trazer melhorias”, disse Aparecida Rocha.

Participaram do ′Prefeitura na Rua′ o prefeito Ulisses Maia, o vice-prefeito Edson Scabora, secretários municipais e os vereadores Alex Chaves, Biazon, Belino Bravin, Dr. Manoel e Rafael Roza.