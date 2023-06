′Prefeitura nos Bairros′ leva serviço gratuitos e lazer para comunidade de Maringá

Com atendimentos gratuitos para a população, a gestão municipal realiza neste sábado, 24, mais uma edição do projeto ′Prefeitura nos Bairros′. A iniciativa ocorrerá no Parque das Grevíleas, na Rua Yoshinori Kubota, 105, ao lado da Escola Municipal Professora Nadyr Maria Alegretti. Durante o projeto, a comunidade terá acesso a diversos serviços municipais, incluindo orientações de saúde, divulgação de vagas de emprego e o ′Moeda Verde′ para troca de recicláveis ou óleo de cozinha usado por hortifrutis.

A programação do ′Prefeitura nos Bairros′ inclui atividades esportivas e de lazer, com aulas de jump, avaliação veterinária gratuita de pets da comunidade, orientação jurídica e recolhimento de resíduos como esponjas domésticas usadas, cartelas de medicamentos vazias e bijuterias usadas. Com o ′Moeda Verde′, a população também poderá realizar a troca de recicláveis ou óleo de cozinha usados por hortifrutis. A cada 1 kg de recicláveis ou 1 litro de óleo usado, o maringaense pode realizar a troca por 1 kg de hortifrutis. O limite é 2 kg de alimentos por pessoa.

Participam do evento as secretarias de Limpeza Urbana (Selurb); Juventude, Cidadania e Migrantes (Sejuc); Trabalho, Renda e Agricultura Familiar (Setrab); Saúde; Mobilidade Urbana (Semob); Esporte e Lazer (Sesp); Segurança; Mulher (Semulher); Criança e Adolescente (Secriança); Assistência Social, Política Sobre Drogas e Pessoa Idosa (SAS); Aceleração Econômica e Turismo (Saet); Comunicação (Secom); Governo (Segov); Bem-Estar Animal (Sebea); Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Maringá (Ipplam); Instituto Ambiental de Maringá (IAM) e Procon, além de entidades parceiras.

Confira a programação:

Distribuição de mudas e compostagem;

Orientação sobre castração de pets, denúncia de maus-tratos e avaliação veterinária gratuita;

Divulgação das vagas de emprego e orientação sobre a Carteira de Trabalho Digital;

Ação de conscientização para combate da violência contra a mulher;

Projeto Moeda Verde para troca de recicláveis ou óleo usado por hortifrutis;

Pintura facial e aula de jump;

Atendimento e orientações de assuntos relacionados ao direito do consumidor;

Ações Informativas e tira-dúvidas sobre o planejamento urbano;

Consulta de CNH e documentações;

Orientações de trânsito;

Entrega de jogos educativos para crianças sobre trânsito e mobilidade;

Orientação sobre destinação de resíduos com pontos de entrega de esponjas domésticas usadas, cartelas de medicamentos vazias e bijuterias usadas;

Orientação sobre como realizar cadastro no Sistema Eletrônico de Informação (SEI);

Inscrições para cursinho pré-vestibular gratuito;

Orientação sobre drogas lícitas e ilícitas, bem como encaminhamentos.