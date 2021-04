Política em Destaque

FLEXIBILIZAÇÃO

A Prefeitura de Maringá divulgou na última sexta (09) o novo decreto de enfrentamento ao novo coronavírus (759/2021) que estará em vigor a partir desta segunda (12). O toque de recolher passa a ser das 22h às 5h e bares voltam a funcionar, mediante regras e os salões aos sábados. A tomada de decisão está sendo baseada em números e índices de pessoas contaminadas e do sistema hospitalar, de acordo com a prefeitura, segundo a qual o Comitê de Enfrentamento à Covid-19 discutiu as medidas antecipadamente

PREFEITO ELEITO

Dr. Marcondes (PL), 41, natural de Palmeira dos Índios (AL), venceu ontem (11) a eleição suplementar para os cargos de prefeito e vice-prefeito em Munhoz de Mello, microrregião de Maringá. Bruno Araújo (PL) será seu vice. A chapa recebeu 55,22% dos votos (1.535), 290 a mais que os concorrentes. Marcondes foi vice de Gilmar Silva, que teve a candidatura indeferida.

PREFEITO CASSADO

Na terça-feira (06) recebemos uma cópia da sentença, do Juiz Eleitoral, da comarca de Ivaiporã, Dirceu Gomes Machado Filho, constando julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o processo e determinando a cassação do diploma do atual prefeito de Arapuã, DEODATO MATIAS e da sua vice-prefeita CARLA JANAÍNA SALVADOR. No processo, o meritíssimo, também aplica a sanção de inelegibilidade para as eleições que se realizarem nos 8 (oito) anos subsequentes à eleição de 2020. “Diante do abuso do poder econômico, conforme fundamentação supra, o que faço com esteio no artigo 22, inciso XIV da LC 64/90” diz a nota. Vale ressaltar que o processo, do Juiz Eleitoral da comarca, cassa o diploma do gestor em primeira instância, podendo continuar no seu mandato e recorrer da decisão através de seus advogados em Curitiba e Brasília.

DANÇA DAS CADEIRAS

O Progressistas do Paraná vem trabalhando nos bastidores para trazer duas grandes lideranças importantes do estado. O deputado estadual Tião Medeiros e a deputada federal Luiza Canziani, ambos filiados ao PTB, mas que perderam muito espaço com a troca de comando partidário nacional e consequentemente estadual também. Falando em Luiza Canziani ela tem sido cogitada para assumir o Ministério da Educação. O seu nome ganhou força nos últimos dias, devido à visibilidade da jovem parlamentar nas pautas relacionadas à educação na Câmara de Deputado e essa aproximação ao Progressistas.

LUTO OFICIAL

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Paraná decretou luto oficial em razão do falecimento do deputado estadual Delegado Recalcatti (PSD) ocorrido na noite de sexta-feira (09), vítima de parada cardíaca. O parlamentar de 72 anos estava em seu segundo mandato no Legislativo estadual e era o presidente da Comissão de Cultura da Assembleia. “Uma perda muito grande para a nossa Assembleia Legislativa e o Paraná. Um deputado exemplar, defensor dos profissionais de segurança e que vai fazer muita falta no nosso convívio no Legislativo. A todos os familiares os meus mais profundos sentimentos, disse o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSDB).

916 MIL VAGAS

O Departamento de Estatísticas do Trabalho dos Estados Unidos, através do relatório payroll, anunciou na semana passada, a criação de 916 mil vagas de empregos em março deste ano. Os números indicam forte crescimento de 96% em relação aos dados de fevereiro. Para especialistas, é um claro indício de recuperação da economia, após a incorporação do plano emergencial de vacinação, imposta pelo presidente americano, Joe Biden. Vamos torcer para que o Brasil também acelere. VACINA JÁ!

AUXILIO EMERGENCIAL DO ESTADO

As pequenas e microempresas paranaenses dos segmentos mais afetados pela pandemia receberão um auxílio emergencial do Governo do Estado. O anúncio foi feito na manhã de terça-feira (6) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior. As iniciativas tramitarão na Assembleia Legislativa. No total, 86,7 mil empresas terão direito a um o socorro de R$ 59,6 milhões, com recursos provenientes do Fundo Estadual de Combate à Pobreza do Paraná (Fecoop). Pequenas empresas cadastradas no Simples Nacional em quatro segmentos receberão R$ 1.000. Já os microempreendedores individuais (MEIs) de seis setores terão direito a R$ 500.

NOVO CENTRO

Vereador de Maringá, Onivaldo Barris apresentou duas indicações ao prefeito Ulisses Maia, primeiro pedindo a roçada e iluminação na Avenida Horácio Raccanello entre as avenidas Tuiuti e Pedro Taques para trazer mais segurança aos pedestres que transitam por ali.

SISTEMA AMPLIADO

No Dia Mundial da Saúde, 7 de outubro, o diretor-geral do Hospital Metropolitano, de Sarandi, Conrado Ferri, anunciou a expansão do sistema de fornecimento de oxigênio da instituição. A obra, prevista para ser concluída em 30 dias, vai elevar a capacidade dos atuais 5 mil litros para 20 mil litros. A ampliação e modernização do sistema garantirá margem de segurança para evitar eventual risco da falta do produto.

VISITANDO

Presidente da Câmara Municipal de Angulo, vereador Odirlei Zavatini esteve na última quarta (07) nas dependências de prefeitura de Maringá para reuniões com os secretários Fausto Herradon (Assuntos Metropolitanos) e Emmanuel Presdestin (Juventude e Cidadania). Na pauta: Programa Jovem Aprendiz, circuito metropolitano de bike e bem-estar animal.

VISITANDO 2

Os vereadores de Ibiporã Maria Galera e Augusto Semprebom estiveram semana passada visitando a prefeitura de Maringá, ambos vereadores estavam acompanhados dos assessores parlamentares Diogo Fenti e Ana Paula Tamiozzo. O encontro serviu para aproximar ações integradas entre os municípios.

VACINA CONTRA A FOME

A Prefeitura de Maringá, por meio da Secretaria de Assistência Social, e o Programa do Voluntariado Paranaense iniciaram sexta-feira a campanha “Vacina Contra a Fome”. A ação convida as pessoas que vão se vacinar contra a covid-19 a doar voluntariamente alimentos não perecíveis e leite. O objetivo da campanha é beneficiar famílias carentes e com deficit nutricional durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.

ASCENSÃO

Sob o comando do economista José Olympio Pereira, o majestoso banco de investimentos Credit Suisse vêm expandindo suas atividades no território nacional. A nova campanha publicitária sugere a multiplicação de negócios para a retomada econômica. Positividade sempre!

DIA DO PREFEITO

Ontem (11 de abril) foi o Dia do Prefeito, data para celebrar aqueles que lutam diariamente para melhorar as nossas cidades. Os prefeitos merecem todo o nosso respeito e apoio. Parabéns prefeitos, pelo seu dia, em especial Ulisses Maia que administra nossa bela Maringá.

TOP 10

Em levantamento feito pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), Luizão Goulart atualmente é o deputado que mais defende os municípios no Paraná e está entre os 10 primeiros do Brasil, de acordo com o levantamento, que classifica os deputados federais e senadores de todo o País com o perfil municipalista. O deputado Luizão – como é conhecido – é ex-prefeito de Pinhais e obteve mais de 70% dos votos válidos do município, nas eleições de 2018, para o legislativo. O deputado atua na região metropolitana de Curitiba. Parabéns!

VAI DISPUTAR

Wanderlei Bispo de Oliveira, mais conhecido como Bispinho, ele que já foi vereador na cidade de Colorado no período 2009/2012 vem despontando com grandes chances de ser o próximo prefeito na capital do rodeio. Nos bastidores ele vem agradando tanto a situação como a oposição, e pode servir como união entre as principais lideranças políticas da cidade em torno de um nome só.

ÚLTIMA

Após o Flamengo vencer o Palmeiras nos pênaltis e conquistar a Supercopa do Brasil, no domingo, o meio-campista Lucas Paquetá usou as redes sociais para tirar sarro da equipe paulista. Em sua conta no Twitter, o hoje jogador do Lyon postou mensagem para provocar o Verdão. “Atualizando que os moleques são f***! E o Palmeiras… Não tem Copinha! Não tem Mundial! E não tem Supercopa!”, escreveu.