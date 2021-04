Prefeitura instala totens na cidade e descentraliza atendimento

A Prefeitura de Maringá está instalando totens de atendimento em diferentes pontos da cidade. O projeto é colocado em prática pela equipe do setor de Tecnologia de Informação (TI) atendendo pedido do prefeito Ulisses Maia. Objetivo é descentralizar os serviços e facilitar a vida do contribuinte que precisa realizar algum procedimento burocrático no município.

Foram instaladas 11 unidades em vários pontos da cidade. Ao todo, serão 50 totens, estrategicamente distribuídos em locais públicos e comércio. “Os totens são alternativas para que o contribuinte não precise se deslocar a grandes distâncias para fazer o que precisa”, explica o diretor de TI, Thiago Callegari Mendes.

Outra vantagem do sistema é a ampliação do tempo de atendimento, já que os estabelecimentos comerciais têm horários de funcionamento diferentes da Prefeitura.

Entre os procedimentos que estarão disponíveis nos próximos dias, estão emissão de débitos para pagamento, certidões, consultas de protocolos, entre outros. A próxima fase do projeto, no segundo semestre desse ano, prevê também a realização de pagamentos nos totens, com cartão bancário, no sistema débito ou crédito.

Os cinco primeiros totens foram instalados no térreo do Paço Municipal. Outros três estão no Terminal Urbano, um na rodoviária, um no EstaR e outro na Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob). Em breve, shoppings e supermercados também receberão os equipamentos.