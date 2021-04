Vem aí Transamérica CNN

O sábado, 24, foi dia da equipe Pinga Fogo se reunir com o competente Charles Muniz para sessão de fotos. Toda a produção faz parte do material de divulgação da nova Transamérica CNN que Maringá ganhará a partir de maio, com programação voltada para o jornalismo, esporte e entretenimento através da frequência 91.5 FM .

A equipe de jornalistas e comentaristas é comandada pelo titular da emissora, Juliano Pinga, que conta com o executivo Gustavo Garcia a frente do setor comercial, e Amaro de Oliveira como chefe de jornalismo.

A emissora terá horários locais diariamente, com quatro programas, totalizando sete horas de programação local, com a mesma proporção de informativo nacional pela CNN, complementados pelo entretenimento da Rede Transamérica FM.

Alguns nomes já confirmados para a programação, que também terá uma equipe esportiva, com Ananias Rodrigues, Juninho Palpite e Júlio Meneguetti, Sydney Caetano, os repórteres Leonardo Filho, Márcio Gomes, Anderson Lopez e Cristiano Silva, o quadro de contratados ainda conta com a terapeuta Rosana Faleiro, o advogado Josué Endo e os professores Rodrigo Hudo e Joel Caetano.