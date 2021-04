Politica em destaque

PREFEITURA DIVULGA LINK

A Prefeitura de Maringá definiu o link para as inscrições no Auxílio Maringá Emergencial. Acesse aqui.

O acesso será liberado nesta segunda-feira, 26. O apoio de R$ 600,00 é destinado a pessoas em situação de vulnerabilidade durante a pandemia de Corona vírus inscritos no Programa Bolsa Família e Cadastro Único – neste caso, com inscrição realizada até 28 de fevereiro de 2021. A renda por pessoa da família tem que ser de até R$178,00. As inscrições serão feitas exclusivamente online.

MELHORANDO

A modernização da PR-323, principal eixo rodoviário do Noroeste do Paraná, ganhou um novo capítulo na sexta-feira (23). O governador Ratinho Junior participou do lançamento da pedra fundamental da modernização do Trevo Gauchão e de uma duplicação de 4,4 quilômetros, em Umuarama. Com investimento de R$ 66,1 milhões, o Governo do Estado vai resolver o principal gargalo logístico para quem chega ao município por Guaíra (vindo do Paraguai ou do Mato Grosso do Sul) ou de Maringá e Cianorte.

MELHORANDO 2

Na quinta-feira (22) aconteceu o lançamento da pedra fundamental das novas obras de duplicação PR-323, num trecho de 6,3 quilômetros, entre Doutor Camargo e o rio Ivaí. São investimentos de R$ 38,3 milhões, resultado da parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. As obras estão na etapa de serviços preliminares e a expectativa de entrega é para 2022.O prefeito Mineiro, foi o anfitrião do evento, recepcionando várias autoridades estaduais, além de prefeitos e vereadores da microrregião de Maringá e a ausência sentida foi do Presidente da Amusep, prefeito de Angulo, Rogério Bernardo.

OBSTACULOS

A fusão das locadoras de veículos Localiza e Unidas enfrenta obstáculos. Anunciada e aprovada pelos acionistas, recebe fortes críticas dos motoristas de aplicativos, preocupados com o aumento das tarifas, pela diminuição da concorrência. De acordo com a Associação dos Motoristas de Aplicativos de São Paulo (Amasp), apenas no Estado, 25% dos carros em serviço são alugados. O negócio depende da autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), vinculado ao Banco Central.

VOLTOU PARA CASA

O prefeito de Curitiba Rafael Greca já está em casa. Ativo e operante. Sem sequelas, além dos deixados pelo susto. Ele recebeu alta médica na manhã de sexta-feira (23), no Hospital Nossa Senhora das Graças. Segundo o boletim médico, divulgado no fim da manhã, Greca teve excelente melhora do quadro clínico neurológico.

VAI ENCERRAR

O Cabify, aplicativo de mobilidade urbana concorrente ao Uber e 99, anunciou que vai encerrar as operações no Brasil. A empresa deixará de operar em 14 de junho, segundo o site corporativo Infomoney. A plataforma está presente nas cidades de Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Santos e São Paulo. Uma pena!

PLENÁRIO

Com a diminuição dos casos de covid-19 no estado e a redução na taxa de transmissibilidade da doença o que ocasionou na adoção de medidas menos restritivas pelos órgãos sanitários, a Comissão Executiva da Assembleia Legislativa do Paraná divulgou a atualização das medidas preventivas em relação à pandemia da Covid-19. A partir desta segunda-feira (26) as sessões plenárias retornam ao Sistema de Deliberação Misto (SDM), com a presença em plenário de, no máximo, 25 deputados durante a sessão.

FLEXIBILIZOU

A Prefeitura de Maringá publicou na sexta, 23, novo decreto, nº 845/2021, que começa a vigorar às 5 horas desta segunda-feira, dia 26 de abril, até as 5 horas do dia 4 de maio. O Toque de Recolher continuará vigorando das 22 às 5 horas. O decreto autorizou esportes coletivos, inclusive em clubes, associações e condomínios residenciais, de segunda a sexta-feira, das 6 horas até as 21 horas, respeitando os protocolos de segurança sanitária.

RECURSOS

Prefeito de Engenheiro Beltrão, Garbin Junior, recebeu em seu gabinete na última sexta (23) a visita do deputado federal, Enio Verri. O Parlamentar foi entregar recursos na área da saúde para o município.

OURIZONA

Os vereadores Rose Meire, Oswaldo Aparecido Miriani e Eduardo Baptista estiveram semana passada em audiencia na capital do estado com o Presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Ademar Traiano e na oportunidade conversaram sobre investimentos na capital do milho.

REUNIÃO METROPOLITANA

Os secretários de Maringá, Fausto Herradon e Marcos Cordiolli, receberam o prefeito de Jandaia do Sul, Lauro Junior acompanhado dos secretários, Vitor Hashimoto (Industria e Comércio), Cristiane Martins Borba (Cultura) e Elvis Junior Pontara (Planejamento) no dia 20 de abril. Na pauta, o Natal Maringá Encantada, e outros cases de sucesso da administração Ulisses Maia.

DESTAQUE

Em Grandes Rios a popularidade de um ex-vereador tem chamado a atenção no distrito de Ribeirão Bonito. O jovem ex-parlamentar Fagner Honório o “Faguinho do Bar” continua atendendo a comunidade, mesmo fora, do legislativo municipal. Exemplo disso, são os inúmeros pedidos da comunidade que “Faguinho” continua levando ao gestor, que em nome dos moradores do distrito. “Fiz uma promessa que não seria candidato nesta última eleição. Carregava isso em meu coração e não podia fugir da minha essência. Não sabemos o futuro, mas podemos ajudar no presente, pois a política verdadeira é o dia a dia, ou seja, com ou sem cargo, meu compromisso é colaborar com o povo” disse Faguinho.

MAIS UM

O ex-vereador Wellington Andrade, que foi o mais votado em nas eleições de 2008 com 4862 votos, está construindo mais um empreendimento na região do Jardim Noroeste em Maringá. Uma obra que vem chamando a atenção de moradores e vizinhos daquela região.

DOBRADINHA CONFIRMADA

O Partido Cidadania de Maringá já definiu sua dobradinha para 2022. Valdir Pignata (ex-vereador) com pré-candidato a deputado federal e Rosaria Ramos (Presidente do Bairro Jardim Industrial) pré-candidata a deputada estadual.

ÚLTIMA

Em partida equilibrada, Maringá e Operário de Ponta Grossa empataram em 0 a 0 na tarde de domingo (25). A partida válida pela 6ª rodada do Campeonato Paranaense não teve muitas emoções e terminou sem gols no estádio Willie Davids. Com isso, o Maringá segue sem vencer no estadual.