Perda lamentável

Faleceu nesta manhã, 29, em Maringá, vítima de complicações da covid-19, o empresário Luiz Pereira da Silva, o conhecido Luizinho da Jovem Pan. Ele estava hospitalizado havia cerca de 60 dias. Em comunicado ao final do programa Pan News, a emissora confirmou a notícia.

Luizinho era figura conhecida nacionalmente no meio radiofônico e comandava a Jovem Pan Maringá em seu melhor momento. O trabalho de Luizinho ao longo dos anos fez a emissora ser referência para a rede, possuindo uma estrutura diferenciada. Nos últimos anos a rádio passou a investir mais no jornalismo, sendo a primeira a transmitir seus programas também em vídeo, com total liberdade de expressão. Ele completou 68 anos em fevereiro. O velório acontecerá a partir das 11h, no salão nobre do crematório do Cemitério Parque. O sepultamento será às 17h30 no Cemitério Vertical Angelus.

Em nota, a Prefeitura de Maringá, por meio do prefeito Ulisses Maia, lamentou a morte do empresário e proprietário da Rede Catedral de Comunicação. Luiz Pereira foi o responsável pela instalação e desenvolvimento de veículos de comunicação que buscam a imparcialidade e contribuem para o direito e democratização da informação. “Meus sentimentos aos familiares e amigos. O Luizinho realizou um trabalho fundamental no meio empresarial que contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Atuava com ética, bom humor e deixará saudades”, disse o prefeito.