Hospital Metropolitano quadruplica capacidade de fornecimento de oxigênio

O Hospital Metropolitano, de Sarandi, segue com investimentos no reforço de sua infraestrutura e conclui a instalação de novo tanque de armazenamento de oxigênio, elevando de 5 mil para 20 mil litros a capacidade de fornecimento do produto (na foto, a diferença de tamanho entre os tanques).

“O agravamento dos sintomas da Covid-19 tem exigido cuidados mais intensivos de pacientes e, muitas vezes, o uso de oxigênio. Não podemos jamais correr o risco da falta desse insumo tão importante neste momento”, afirma o diretor geral do hospital, Conrado Ferri.

As novas instalações já estão em plena operação e reafirmam a condição do Hospital Metropolitano como referência de atendimento médico para mais de 60 municípios das regiões Norte e Noroeste do Paraná.