Política em Destaque

DECRETO PRORROGADO A Prefeitura de Maringá publicou na última sexta-feira (14), o Decreto Municipal 1017/2021 que prorroga até as 5 horas de 24 de maio de 2021 o decreto nº 875, de 30 de abril de 2021. O toque de recolher segue das 23h às 5 horas. Fica estabelecida multa de R$ 1.000,00 pelo não cumprimento.

LUTO O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), morreu às 8h20 de domingo (16), aos 41 anos, vítima de câncer. Desde 2019, Covas enfrentava a doença, inicialmente descoberta no trato digestivo, mas que se espalhou para o fígado e para os ossos. A notícia da morte foi confirmada em nota divulgada pela assessoria do prefeito. O prefeito, que era divorciado, deixa um filho, Tomás Covas, de 15 anos.

BIKE Reunião de parcerias institucionais entre Paraná Esporte, Secretaria de Esporte e Lazer e Secretaria de Assuntos Metropolitanos de Maringá, discutindo a elaboração do projeto técnico do Cicloturismo para nossa região, aconteceu com a presença do secretário de Assuntos Metropolitanos, Fausto Herradon, secretário de Esportes, Robson Xavier, Dionilson Filho, chefe regional da PR Esportes, Agnaldo Luiz Baldo, coordenador técnico da PR Esportes, Felipe Martire vereador em Ivatuba, Helmer Romero, diretor de turismo, Josimar Oliveira (esportes), José Alfredo, Amarildo Torres. Sérgio Maxímilia e Daniel Mattos (Metropolitano)

NOTA 10 A Prefeitura de Maringá recebeu na semana passada a doação de 17 toneladas de alimentos que foram entregues pela rede de supermercados Condor. Os produtos que encheram uma carreta foram descarregados na sede da Secretaria de Logística e Compras e ajudarão 1,5 mil famílias maringaenses. “Essa doação será transformada em cestas básicas para pessoas que precisam e são ajudadas pela prefeitura. Agradecemos ao Condor que mais uma vez colabora com Maringá e dá um exemplo para toda a sociedade”, disse o prefeito Ulisses Maia.

ONLINE Uma verdadeira maratona de 19 encontros online com os prefeitos afiliados a todas as associações de municípios do Paraná. Foi o que aconteceu durante as duas últimas semanas, com o objetivo de apresentar o conjunto de projetos que podem ser viabilizados via Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e de Obras Públicas (Sedu), além dos serviços e ferramentas de apoio aos municípios disponibilizados pelo Serviço Social Autônomo Paranacidade. Participaram das videoconferências o secretário da pasta, João Carlos Ortega, o superintendenteexecutivo do Paranácidade, Álvaro Cabrini, e a diretora de Operações, Camila Mileke Scucato. “Nossa missão é levar aos municípios as melhores opções para promover o desenvolvimento urbano com a garantia das boas práticas construtivas e de gestão de recursos públicos”, enfatizou Ortega.

VEREADOR BRAVO Em Borrazópolis na sessão desta última segunda-feira (10) da câmara, houve uma polêmica em torno de cobranças feitas pelo vereador Valdinei Del Grande o “Di” do PSL. Conforme o parlamentar, a gestão está a dois meses sem disponibilizar médicos em unidades de saúde, causando transtornos aos moradores. O parlamentar também comenta sobre a obra do hospital municipal, que continua parada e se houver problemas seja desta ou da outra gestão em torno de questões burocráticas, que sejam esclarecidas a população, que estão sofrendo com a falta de espaço de saúde em plena pandemia.

ENCONTRO METROPOLITANO O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, a Secretária Municipal de Educação, Tania Periotto, e o secretário de Assuntos Metropolitanos, Fausto Herradon, lançaram na quarta, 12, o Programa de Cooperação Educacional da Macrorregião Noroeste do Paraná. O encontro teve a participação do presidente da Associação dos Municípios do Setentrião Paranaense (Amusep) e prefeito de Ângulo, Rogério Aparecido Bernardo, e secretários de aproximadamente 30 municípios da região. O programa tem como objetivo compartilhar iniciativas pedagógicas de sucesso e ampliar a cooperação das políticas públicas regionais.

PREVENÇÃO No Paraná, a lei 18.829/2016 instituiu o Dezembro Laranja, mês dedicado a ações de conscientização sobre a importância da prevenção e do tratamento precoce do câncer de pele, principalmente com a aproximação do verão. Mas os cuidados devem ser o ano todo. E com esse objetivo, na terça-feira (18), às 9 horas, a Assembleia Legislativa do Paraná realiza uma audiência pública com o objetivo de alertar e conscientizar a população sobre a importância e gravidade do Câncer de Pele/Melanoma. O debate é proposto pelo deputado Dr. Batista (DEM), presidente da Comissão de Saúde Pública da Assembleia, e terá transmissão ao vivo pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo a partir das 9 horas.

INTERINO O deputado federal licenciado Ney Leprevost (PSD) pediu 10 dias de licença do cargo de secretário de Justiça, Familia e Trabalho do governador Carlos Massa Ratinho Junior (PSD) para cuidar de assuntos particulares, mas não vai reassumir o cargo na Câmara Federal, nesta segunda-feira deve ser publicado no Diário Oficial o ato. Quem assume é o diretor-geral Antônio de Vechi, um ex-funcionário do Banestado e do grupo político de Leprevost.

VALE DO IVAI Rodolfo Mota que foi candidato a prefeito de Apucarana pelo PSL ano passado, colocou nome a disposição do partido para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa do Paraná em 2022 e com certeza estará angariando muitos votos em sua região.

CAMPANHA Thiago Stefanello que já foi secretário de saúde em Cascavel e sub-chefe da casa civil está colocando seu nome como pré-candidato a deputado federal no ano que vem. Muito competente e alinhado com grupo político de Dilceu Sperafico vem com grandes chances de vitória.

VOTO IMPRESSO Os defensores de um processo eleitoral mais transparente deram um passo importante semana passada, ao conseguir apoio necessário para a abertura da Comissão Especial do Voto Impresso Auditável. No fim da sessão de quarta-feira (12/ 05), o presidente da Câmara Federal, deputado Arthur Lira (PP- AL) leu o ato de instalação para os trabalhos especiais que vão debater a proposta. A PEC 135/ 19, da deputada federal Bia Kicis (PSL- DF) torna obrigatória a impressão do voto para que seja possível auditar o resultado das urnas eletrônicas. Para o deputado federal Paulo Eduardo Martins (PSC-PR), relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça e que foi confirmado presidente da comissão, o voto auditável se faz cada vez mais necessário.