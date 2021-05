Funcionária de escola municipal sofre grave acidente

Um acidente grave ocorrido na manhã desta quinta-feira (20) deixou uma mulher gravemente ferida em Maringá. Ela pilotava uma motoneta Honda Biz, quando colidiu de frente com um Honda Civic no cruzamento da Rua Pioneiro Benedito Justino, com a Rua Dolores Duran, no Jardim Paraíso.

Foi uma batida muito violenta. A mulher foi arremessada a alguns metros sofrendo ferimentos gravíssimos. Quando as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegaram no local, Fabia Cristina da Silva Ribeiro, de 43 anos, estava em parada cardiorrespiratória e precisou ser reanimada pelos socorristas. Ela foi encaminhada em estado gravíssimo ao Hospital Metropolitano de Sarandi.

Amigas do trabalho de Fábia, proporcionaram uma imagem emocionante. Com as mãos na ambulância elas fizeram orações pela saúde da amiga. A vítima comprou a moto há uma semana para trabalhar. Ela é viúva, mãe de três filhos e cuida do pai acamado.

As causas do acidente serão apuradas pela polícia. (foto André Almenara)

Atualizado: Infelizmente Fábia não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital.