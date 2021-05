Motociclista poderá ter pé amputado após acidente

Mais um acidente gravíssimo acidente em Maringá envolvendo motociclista.

No início da tarde desta quinta-feira, 20, na Av. Franklin Delano Roosevelt cruzamento com a rio São Francisco, uma mulher que conduzia uma motocicleta Honda Biz colidiu numa caminhonete, o motorista da Toyota Hilux avançou a preferencial.

A motociclista, Ana Maria Gaspar, 57 anos, foi atendida ainda em estado grave por socorristas dos bombeiros e SAMU, e encaminhada ao hospital Bom Samaritano. O médico que fez o atendimento no local disse que possivelmente haverá amputação de um dos pés da vítima, devido a gravidade do caso. (foto André Almenara)