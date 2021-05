No dia 2 de junho será realizado a 3º Audiência Pública do Plano Diretor de Sarandi, a partir das 18h30 na Casa da Cultura de Sarandi na Praça Ipiranga. A audiência será transmitida ao vivo pela páginada Prefeitura de Sarandi no Facebook .

No dia será permitido o uso do espaço interno da Casa da Cultura com limite máximo de 50% da sua capacidade, com acesso através de aferição de temperatura corporal, utilização de máscaras e álcool gel 70%. Visando a ampla participação presencial, caso necessário, será utilizado o espaço externo com a disponibilização do telão de transmissão da audiência.

Data: 02/06/2021

Horário: 18h30

Transmissão: https://www.facebook.com/prefeiturasarandi