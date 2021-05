Notre Dame chega as plataformas digitais

Após ser exibido nos cinemas, NOTRE DAME, que estreia nas plataformas digitais, iTunes, Google Play, Youtube Films, Net Now, Claro, Vivo Play no dia 2 de junho. O filme acompanha Maud Crayon, arquiteta e mãe de duas crianças, que conquista – graças a um mal-entendido – o grande concurso promovido pela prefeitura de Paris para reformar o pátio diante da catedral de Notre-Dame.

Maud é uma versão mais adulta e madura de Adèle, da Rainha de Copas (La Reine des pommes): uma parisiense, que agora tem emprego e filhos, é cheia de energia cuida de tudo: seus filhos e seu ex, Martial, que vem e fica em casa toda vez que briga com sua nova namorada; e está constantemente correndo por todo o lugar. Uma mulher contemporânea que não para por um minuto e sempre se mantém ocupada – embora ela realmente não saiba o motivo, é totalmente incapaz de parar por um segundo para dar uma boa olhada nas coisas e tomar as decisões que precisariam ser feitas para que sua vida fosse mais fácil. “Maud carrega dentro de si essa força motriz, esse impulso neurótico que a impede de parar. Maud Crayon sou eu até certo ponto, mas também todas as mulheres em ambientes urbanos, que trabalham e assumem tudo.”, explica a diretora Valérie Donzelli.

NOTRE DAME, é acima de tudo, uma fantástica declaração de amor a Paris. Já que a diretora filma a cidade com o amor de quem nasceu e cresceu naquele mundo, em suas palavras: “Paris tem passado por um período muito difícil desde os ataques de 2015, e agora é como se estivéssemos em um estado permanente de caos. Até parece diferente. A cada cinco minutos, podemos ouvir o som áspero das sirenes da polícia soando. Então, sim, eu queria trazer sua beleza de volta ao primeiro plano, mas sem minimizar sua violência e pobreza, incluindo todas as pessoas que têm que viver e dormir nas ruas …”.

O filme foi um dos destaques do Festival Varlix de Cinema Francês de 2020, e foi exibido no Locarno Intenational Film Festival.