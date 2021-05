Política em Destaque

VACINA Nesta segunda, 31, a Secretaria de Saúde amplia a aplicação da 1ª dose da vacina contra Covid-19 para médicos veterinários e profissionais da educação física com 54 e 59 anos e trabalhadores da saúde com 30 a 59 anos. As aplicações também continuam para trabalhadores da educação com 45 a 59 anos e grupos prioritários anteriores. A Secretaria de Saúde aguarda receber lote para vacinação do grupo de trabalhadores de transporte aéreo para iniciar a vacinação. A retomada das aplicações da vacina em gestantes e puérperas só serão possíveis com a chegada de doses da Pfizer ou Coronavac. No momento, Maringá está aplicando apenas doses da vacina AstraZeneca.

MÁXIMA HISTÓRICA Investidores estão em euforia com fechamento do último pregão, realizado na última sexta (28). O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (B3), renovou a máxima histórica aos impressionantes 125.561 pontos. A expectativa é a forte retomada econômica nos próximos meses. Vamos em frente!

LUTO Morreu no sábado (29) o jornalista e escritor Luiz Fabio Campana, aos 74 anos. Ele estava internado com covid-19 no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, e foi sepultado, sem velório, no domingo. Ele foi secretário de Comunicação no governo Requião e colunista em vários jornais, além de proprietário da Travessa dos Editores. Campana nasceu em Foz do Iguaçu e deixa a esposa, Denise, os filhos Rubens e Izabel e o neto Antônio. CLIMA QUENTE NO VALE DO IVAI O Repórter Wellyngton Jhonis foi alvo nessa semana de uma matéria paga por um “jornal” na região de Apucarana, na qual, veiculou algumas informações inverídicas com o intuito de denegrir a imagem do comunicador e sua família. Em seu programa diário, apresentado com Vilmar Sapatieri, pela Rádio Colina do Vale FM (87,9Mhz), Jhonis, fez questão de esclarecer e dizer que em nenhum momento foi procurado pelo “jornal” e que desde as eleições do ano passado, quando foi candidato a prefeito, já vinha sendo alvo de charges e outras situações do mesmo canal.

CALAMIDADE PUBLICA Na sessão plenária de segunda-feira (31) da Assembleia Legislativa do Paraná, os deputados votam mais um projeto de decreto legislativo que renova o estado de calamidade pública em municípios paranaenses. O PDL 15/2021 renova a situação emergencial nas cidades de Barracão, Chopinzinho, Cruzeiro do Oeste, Novo Itacolomi, Saudade do Iguaçu e Vitorino.

MUSEUS FECHAM EM CURITIBA Seguindo o decreto municipal nº 940/2021, publicado na sexta-feira (28) pela Prefeitura de Curitiba, os museus do Estado na Capital estão fechados temporariamente ao público desde sábado (29). O decreto tem validade até 09 de junho, podendo ser prorrogado. A medida, que muda o alerta para bandeira vermelha de risco para Covid-19, faz parte da ampliação das medidas de restrição necessárias para a prevenção e proliferação da doença. MUDOU A Secretaria de Saúde de Maringá informa que o atendimento Covid-19 no complexo de saúde do Hospital Municipal/UPA Zona Sul está sobrecarregado, o que aumenta o tempo de espera. Também amplia o tempo para a divulgação do resultado dos exames. A orientação é que as pessoas com sintomas leves procurem a UPA Quebec (R. Profa. Letícia de Paula Molinari, S/N), onde o atendimento é mais rápido e o resultado do exame sai em cerca de 30 minutos. “Somente pacientes com dificuldades de respirar e que necessitam de atendimento urgente devem procurar a Zona Sul”, explica o secretário de Saúde, Marcelo Puzzi. O aumento na procura se deve ao grande número de infectados pela doença e também ao fechamento para novos atendimentos de alguns hospitais da cidade e região.

ENCONTRO METROPOLITANO O prefeito de Campo Mourão, Tauillo Tezelli, recebeu na semana passada em seu gabinete o secretário de Assuntos Metropolitanos, Fausto Herradon, para uma conversa sobre os avanços e as parcerias que os municípios poderão implantar.

HOMENAGEM Sexta-feira (29) aconteceu de forma online uma homenagem que o ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão fez ao presidente da Câmara Municipal de Maringá, Mario Hossokawa que recebeu o Diploma de Honra ao Mérito pelo trabalho que desempenha na valorização da cultura nipônica no Brasil e pelo fortalecimento dos laços de amizade entre os dois países. “Temos uma comunidade nipo brasileira bastante forte e que muito contribui para o desenvolvimento econômico e social de Maringá. O Mario Hossokawa representa condignamente não só esta comunidade, como toda a nossa sociedade. Ele realiza um trabalho sério, sempre pensando no bem comum”, destacou o prefeito de Maringá Ulisses Maia.

QUASE PRONTAS A construção das 36 casas populares em Itaguajé, que foram licitadas e estão sendo fiscalizadas pela COHAPAR estão com mais de 70% de execução concluído para atender famílias em situação de vulnerabilidade social da cidade, que atualmente moram de aluguel ou em condições precárias. O projeto faz parte de um trabalho integrado do Governo do Estado com a administração municipal e envolve investimentos de R$ 2,1 milhões obtidos pela Secretaria estadual da Justiça, Família e Trabalho junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Com os aportes financeiros, as famílias beneficiadas receberão os imóveis de graça. REPRESENTANTE O prefeito de Nova Esperança, Moacir Olivatti vem fazendo questão de reforçar o importante trabalho que o deputado estadual Ademar Traiano vem desempenhando em prol dos municípios os quais representa. “Como prefeito de Nova Esperança indiquei 03 deputados para representar nossa cidade perante o Governo do Estado e na Assembleia Legislativa do Paraná e o deputado Traiano é um representante legítimo da nossa terra. Estivemos no começo do ano juntamente com o nosso vice-prefeito Roberto Pasquini e recentemente com nosso Secretário e com a representante do Distrito de Barão de Lucena. Firmamos compromisso e acertamos que serão enviados recursos para a infraestrutura urbana, aprovação e liberação de financiamentos junto à fomento Paraná, também junto a Cohapar a liberação de mais 92 casas populares para nossa cidade e também recentemente o ilustre parlamentar por meio do Programa do Estado Paraná mais Cidades ele está apadrinhando com uma Unidade Básica de Saúde nova para a Vila Regina e um caminhão prancha, extremamente necessário para o transporte de maquinários na realização de obras nas estradas rurais. Hoje nosso município está bem servido de equipamentos, tais como uma escavadeira hidráulica e já fizemos em torno de 100 quilômetros de recuperação de estradas” frisou o prefeito Moacir Olivatti.

APITO Demorou mais do que deveria, mas aconteceu. A Libertadores existe há 61 anos e, desde então, nunca uma mulher havia sido escalada para ser árbitra principal de uma partida da competição masculina. A primeira a conseguir o feito tinha que ser ela: Edina Alves Batista, a brasileira que segue quebrando paradigmas na arbitragem. E o melhor é que ela, literalmente, não esteve sozinha. Edina fez história ao lado de uma equipe 100% feminina escalada para a partida entre Defensa Y Justicia e Independiente Del Valle na quinta-feira (27), válida pela sexta rodada da fase de grupos da Libertadores e teve atuação destacada nos veículos de comunicação argentinos.

MAIS LEITOS O prefeito de Maringá, Ulisses Maia, participou na sexta, 28, da inauguração de 68 leitos de enfermaria em uma nova unidade do Hospital Bom Samaritano. Para o prefeito, os novos leitos representam mais uma conquista no enfrentamento da covid-19, uma vez que contribui para desafogar o Sistema Único de Saúde (SUS). Ulisses Maia também anunciou mais cinco leitos de UTI que serão estruturados no Hospital Municipal de Maringá e dez leitos de UTI exclusivos covid-19 no Hospital Bom Samaritano para reforçar o enfrentamento da pandemia.

DESTAQUE O trabalho sério e organizado, vem fazendo o prefeito de Santa Fe, Fernando Brambilla ser um dos prefeitos destaques do Paraná. O município vem controlando a Covid-19 de forma rígida e ao mesmo tempo os recursos continuam chegando devido a articulação do prefeito em Curitiba e Brasília. Muito provavelmente Brambilla será o Presidente da Amusep em 2022.