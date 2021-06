Vereador e funcionários da Prefeitura de Sarandi são flagrados por fiscalização em churrasco

A partir de uma denúncia anônima, a equipe de fiscalização flagrou um vereador e funcionários comissionados da Prefeitura de Sarandi, participando de churrasco numa chácara na noite desta sexta-feira, 4.

O proprietário da chácara foi multado em R$ 5 mil reais. Os agentes flagraram oito pessoas e duas crianças no local.

O site Plantão Maringá entrou em contato com o vereador Cícero da Saúde, (PSD), ele relatou que estava fazendo visitas no bairro e tinha acabado de chegar no local e relatou ainda que havia apenas seis pessoas no local.

Resultado da fiscalização

– 07 estabelecimentos vistoriados;

– 02 estabelecimentos notificados;

– 37 pessoas abordadas/orientadas;

– 04 denúncias de festas clandestinas vistoriadas